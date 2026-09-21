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Кабель Baseus CALD000105 Purple купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CALD000105 Purple

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Кабель Baseus CALD000105 Purple
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
сиреневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713911
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
сиреневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
80

Описание товара Кабель Baseus CALD000105 Purple

Кабель Baseus USB Type C Lightning был разработан для пользователей устройств Apple, которые хотят быстро зарядить свои телефоны мощностью до 20 Вт. Он поддерживает протокол Power Delivery и совместим с устройствами с разъемом Lightning. Надежная работа, в том числе благодаря интегральной схеме и постоянной температурой перехода, интеллектуальная регулировка напряжения и тока в зависимости от типа заряжаемых устройств - гарантия безопасности. Кабель адаптирован для быстрой зарядки Power Delivery 20 Вт. Совместим с зарядными устройствами на 20 Вт и 18 Вт для iPhone и iPad. Корпуса штекеров из АБС-пластика и нейлоновая оплетка кабеля. Стандарт USB 2.0 и скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Сверхбыстрая зарядка аккумулятора до 20 Вт. Быстрая зарядка означает, что вы можете зарядить аккумулятор вашего iPhone до 50% всего за 30 минут с помощью кабеля. Продукт соответствует протоколу 18 Вт и 20 Вт, поэтому он подходит для поддержки широкого спектра устройств Apple от серий 12 до 6S. Прочный кабель для специальных задач Кабель обладает высокой прочностью, которая достигается благодаря отличному качеству материалов. У нас есть компоненты из АБС-пластика для защиты от выцветания и окисления, а также резиновые компоненты для защиты портов и металлических концов вашего телефона. Кабель снаружи защищен нейлоновой оплеткой, поэтому он не деформируется и не ломается в результате частых перегибов. После сложения вы можете удобно застегнуть его на липучку, входящую в комплект.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Baseus CALD000105 Purple




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
сиреневый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus USB Type C Lightning был разработан для пользователей устройств Apple, которые хотят быстро зарядить свои телефоны мощностью до 20 Вт. Он поддерживает протокол Power Delivery и совместим с устройствами с разъемом Lightning. Надежная работа, в том числе благодаря интегральной схеме и постоянной температурой перехода, интеллектуальная регулировка напряжения и тока в зависимости от типа заряжаемых устройств - гарантия безопасности. Кабель адаптирован для быстрой зарядки Power Delivery 20 Вт. Совместим с зарядными устройствами на 20 Вт и 18 Вт для iPhone и iPad. Корпуса штекеров из АБС-пластика и нейлоновая оплетка кабеля. Стандарт USB 2.0 и скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Сверхбыстрая зарядка аккумулятора до 20 Вт. Быстрая зарядка означает, что вы можете зарядить аккумулятор вашего iPhone до 50% всего за 30 минут с помощью кабеля. Продукт соответствует протоколу 18 Вт и 20 Вт, поэтому он подходит для поддержки широкого спектра устройств Apple от серий 12 до 6S. Прочный кабель для специальных задач Кабель обладает высокой прочностью, которая достигается благодаря отличному качеству материалов. У нас есть компоненты из АБС-пластика для защиты от выцветания и окисления, а также резиновые компоненты для защиты портов и металлических концов вашего телефона. Кабель снаружи защищен нейлоновой оплеткой, поэтому он не деформируется и не ломается в результате частых перегибов. После сложения вы можете удобно застегнуть его на липучку, входящую в комплект.


Теги товара: type-c, lightning
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