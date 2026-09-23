Кабель Baseus Superior Series Type-C - Type-C 100W 2m Black CATYS-C01
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Superior Series Type-C - Type-C 100W 2m Black CATYS-C01
Кабель USB-C для зарядки различных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и т.д. Поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки от большинства популярных производителей. Максимальная мощность зарядки составляет 100 Вт. Кабель оснащен интеллектуальным чипом, который распознает устройство с поддержкой быстрой зарядки и автоматически определяет оптимальные параметры напряжения и тока зарядки. Кабель поддерживает передачу данных на скорости соответствующей спецификации USB 2.0 (до 480 Мбит/с). Оболочка провода TPE, прочная и гибкая. В местах соединения штекеров и провода предусмотрена дополнительная защита от перелома. Надежные коннекторы выдерживают свыше 10000 подключений, что делает кабель верным помощником на протяжении длительного срока.
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