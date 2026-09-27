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Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный купить с доставкой в Москве
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Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный

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Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 1
Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 2
Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 3
Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 4
Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 5
Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
красный
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 1
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 2
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 3
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 4
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 5
  • Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615730
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Размеры в упаковке, см
48х32х20
Вес, кг.
5.85

Описание товара Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный

Оплетка из нейлона и кевлара. Поддерживает сильный ток 3 А, мощность зарядки может достигать до 18 Вт. Удобно взять ссобой.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Type-C/Lightning Xiaomi (Mi) ZMI 150см MFI , 3A, 18W PD красный




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Описание
Оплетка из нейлона и кевлара. Поддерживает сильный ток 3 А, мощность зарядки может достигать до 18 Вт. Удобно взять ссобой.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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