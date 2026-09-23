Дата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightning, 1m, Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 512296
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Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Дата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightning, 1m, Black
Кабели и адаптеры Pero представляют собой надежное и удобное решение для подключения и зарядки устройств. Эта модель оснащена разъемами USB Type-C и USB Type-A/USB Type-C, обеспечивая универсальность и совместимость с широким спектром гаджетов, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. С длиной всего 0,01 метра, кабель идеально подходит для использования на столе или во время путешествий, когда важна компактность и простота подключения. Модель выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к ежедневным физическим нагрузкам. Бренд Pero славится своей надежностью и современными технологиями, что делает этот аксессуар отличным выбором для всех, кто ценит качество и функциональность.
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Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабели и адаптеры Pero представляют собой надежное и удобное решение для подключения и зарядки устройств. Эта модель оснащена разъемами USB Type-C и USB Type-A/USB Type-C, обеспечивая универсальность и совместимость с широким спектром гаджетов, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. С длиной всего 0,01 метра, кабель идеально подходит для использования на столе или во время путешествий, когда важна компактность и простота подключения. Модель выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к ежедневным физическим нагрузкам. Бренд Pero славится своей надежностью и современными технологиями, что делает этот аксессуар отличным выбором для всех, кто ценит качество и функциональность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Дата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightning, 1m, Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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