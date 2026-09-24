Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101)
Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101, 20W, 200 см это идеальное решение для быстрой и надежной зарядки ваших устройств. С разъемами Apple Lightning (M) и USB Type-C (M), этот кабель обеспечивает универсальность и совместимость с широким спектром устройств. Благодаря выходной мощности Lightning в 20W и поддержке стандарта быстрой зарядки PD (Power Delivery), вы сможете быстро зарядить ваше устройство, экономя время и обеспечивая максимальную эффективность. Индикатор LED позволяет легко контролировать процесс зарядки, а версия USB 2.0 гарантирует скорость передачи данных до 480mbps, что делает этот кабель идеальным для синхронизации данных. Позолоченные контакты обеспечивают надежное соединение и долговечность, а материал проводника из меди и корпус из цинкового сплава гарантируют высокую прочность и устойчивость к повреждениям. Оплётка из нейлона добавляет дополнительную защиту и долговечность, предотвращая запутывание и повреждение кабеля. Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101 это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое удовлетворит все ваши потребности в зарядке и передаче данных.
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