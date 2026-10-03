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Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m green (ZMKGL870CNGR) купить с доставкой в Москве
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Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m green (ZMKGL870CNGR)

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Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m green (ZMKGL870CNGR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644456
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Характеристики

Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
зеленый
Размеры в упаковке, см
25х24х19
Вес, кг.
2.36

Описание товара Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m green (ZMKGL870CNGR)

Предназначение Интерфейсный кабель / кабель питания Особенности интерфейса входа Симметричный двусторонний коннектор (вставляется любой стороной) Тип разъема (вход) USB Type-C Вид разъема (вход) Вилка Количество разъемов (вход) 1 Тип разъема (выход 1) Lightning Вид разъема (выход 1) Вилка Количество разъемов (выход 1) 1 Длина кабеля 1 Материал медь Совместимость iPhone, iPad, iPod с интерфейсом Lightning Цвет Зеленый Вид поставки RTL Комплект поставки Кабель



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель ZMI GL870 Type-C to Lightning 1m green (ZMKGL870CNGR)




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Характеристики
Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
зеленый
Описание
Предназначение Интерфейсный кабель / кабель питания Особенности интерфейса входа Симметричный двусторонний коннектор (вставляется любой стороной) Тип разъема (вход) USB Type-C Вид разъема (вход) Вилка Количество разъемов (вход) 1 Тип разъема (выход 1) Lightning Вид разъема (выход 1) Вилка Количество разъемов (выход 1) 1 Длина кабеля 1 Материал медь Совместимость iPhone, iPad, iPod с интерфейсом Lightning Цвет Зеленый Вид поставки RTL Комплект поставки Кабель


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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