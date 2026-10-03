Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%530 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 378447
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
530 руб. -26%
720 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50
Описание товара Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Дата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black - стоимость товара 530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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