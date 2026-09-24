Top.Mail.Ru
Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713979
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
1
Разъем подключения
DisplayPort
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)

Кабель UGREEN DP120 DisplayPort 1.4 — это высококачественное решение для передачи видеосигнала между устройствами. Благодаря поддержке версии DP1.4, кабель обеспечивает передачу данных на высоких скоростях, поддерживая разрешения вплоть до 8K при частоте кадров 60 Гц. Сердечник провода изготовлен из луженой меди, что гарантирует надежную и стабильную передачу сигнала. Кабель также поддерживает множественное внутреннее экранирование, что снижает уровень помех и обеспечивает чистоту сигнала. UGREEN DP120 предлагает широкий спектр функциональных возможностей, включая поддержку зеркального режима, режима расширения и режима раздельного экрана ATI Eyefinity, что делает его идеальным выбором для профессиональных пользователей и любителей, которым требуется гибкость и масштабируемость в своих мультимедийных проектах. Кабель оснащен фиксирующим зажимом-фиксатором, что обеспечивает надежное и удобное подключение к хост-устройству и устройству отображения.

Отзывы о товаре Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
1
Разъем подключения
DisplayPort
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN DP120 DisplayPort 1.4 — это высококачественное решение для передачи видеосигнала между устройствами. Благодаря поддержке версии DP1.4, кабель обеспечивает передачу данных на высоких скоростях, поддерживая разрешения вплоть до 8K при частоте кадров 60 Гц. Сердечник провода изготовлен из луженой меди, что гарантирует надежную и стабильную передачу сигнала. Кабель также поддерживает множественное внутреннее экранирование, что снижает уровень помех и обеспечивает чистоту сигнала. UGREEN DP120 предлагает широкий спектр функциональных возможностей, включая поддержку зеркального режима, режима расширения и режима раздельного экрана ATI Eyefinity, что делает его идеальным выбором для профессиональных пользователей и любителей, которым требуется гибкость и масштабируемость в своих мультимедийных проектах. Кабель оснащен фиксирующим зажимом-фиксатором, что обеспечивает надежное и удобное подключение к хост-устройству и устройству отображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...