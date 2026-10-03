Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647711
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
35
Описание товара Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)
Greenconnect Кабель 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, GOLD, ОS Android, AM/ microB 5pin, черный, AL корпус черный, черный ПВХ, 28/ 22 AWG, поддержка функции быстрой зарядки, GCR-51180.
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Greenconnect Кабель 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, GOLD, ОS Android, AM/ microB 5pin, черный, AL корпус черный, черный ПВХ, 28/ 22 AWG, поддержка функции быстрой зарядки, GCR-51180.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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