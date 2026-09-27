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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый

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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 1
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 2
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 3
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 4
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 5
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 6
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 7
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 8
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 9
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 10
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 11
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 12
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 13
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 14
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 15
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 16
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 17
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 18
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 19
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 20
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 13
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 14
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 15
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 16
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 17
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 18
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 19
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 20
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614335
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
55

Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый

Автомобильное зарядное устройство UGREEN USB C может полностью мощность до макс. 42.5 Вт. Порт USB-c может поддерживать PD 20 Вт, что может зарядить iPhone 13 от 0 до 60% менее чем за 30 минут. Порт USB-А поддерживает QC 3.0/SCP/FCP и максимальную мощность до макс. 22.5 Вт. Независимо от того, когда и где, это автомобильное зарядное устройство быстро зарядит ваши устройства.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство UGREEN USB C может полностью мощность до макс. 42.5 Вт. Порт USB-c может поддерживать PD 20 Вт, что может зарядить iPhone 13 от 0 до 60% менее чем за 30 минут. Порт USB-А поддерживает QC 3.0/SCP/FCP и максимальную мощность до макс. 22.5 Вт. Независимо от того, когда и где, это автомобильное зарядное устройство быстро зарядит ваши устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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