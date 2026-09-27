Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
55
Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый
Автомобильное зарядное устройство UGREEN USB C может полностью мощность до макс. 42.5 Вт. Порт USB-c может поддерживать PD 20 Вт, что может зарядить iPhone 13 от 0 до 60% менее чем за 30 минут. Порт USB-А поддерживает QC 3.0/SCP/FCP и максимальную мощность до макс. 22.5 Вт. Независимо от того, когда и где, это автомобильное зарядное устройство быстро зарядит ваши устройства.
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Автомобильное зарядное устройство UGREEN USB C может полностью мощность до макс. 42.5 Вт. Порт USB-c может поддерживать PD 20 Вт, что может зарядить iPhone 13 от 0 до 60% менее чем за 30 минут. Порт USB-А поддерживает QC 3.0/SCP/FCP и максимальную мощность до макс. 22.5 Вт. Независимо от того, когда и где, это автомобильное зарядное устройство быстро зарядит ваши устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (60980) 42.5W Fast Car Charger серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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