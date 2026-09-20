Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD черный (EP-T1510NBEGRU)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%850 руб. 1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
80
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD черный (EP-T1510NBEGRU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 обеспечивает стабильное функционирование и высокую эффективность зарядки различных совместимых устройств. Оно выполнено в прочном пластиковом корпусе и подключается к розетке стандарта евро. В устройстве реализован порт USB-C, который поддерживает протокол Power Delivery 2.0 и наряду с выходной мощностью 15 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд подключенного устройства – смартфона, планшета, часов и других. Samsung EP-T1510 поставляется без кабеля подачи питания.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 обеспечивает стабильное функционирование и высокую эффективность зарядки различных совместимых устройств. Оно выполнено в прочном пластиковом корпусе и подключается к розетке стандарта евро. В устройстве реализован порт USB-C, который поддерживает протокол Power Delivery 2.0 и наряду с выходной мощностью 15 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд подключенного устройства – смартфона, планшета, часов и других. Samsung EP-T1510 поставляется без кабеля подачи питания.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD черный (EP-T1510NBEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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