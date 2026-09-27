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Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный

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Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
BLMS Red
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612792
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
BLMS Red
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный

Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, которые ценят качество и надежность. Данная механическая клавиатура с проводным подключением обеспечивает мгновенный отклик и бесперебойную работу. Оснащенная 104 клавишами с ANSI-раскладкой, она позволяет с комфортом работать и играть в течение долгих часов. Клавиши оснащены линейными переключателями, которые гарантируют плавность и тишину при нажатии, что особенно актуально для интенсивного игрового процесса. Встроенная функция подсветки клавиш создаст атмосферу погружения, обеспечивая отличную видимость в условиях низкой освещенности. Черный цвет придаёт клавиатуре стильный и современный внешний вид, идеально вписывающийся в любое рабочее пространство. Благодаря клавише функции (Fn) возможности клавиатуры расширяются, позволяя выполнять больше клавиатурных команд и настроек. С длиной кабеля 1.8 метра, A4Tech предлагает свободу в размещении устройства на рабочем столе для максимального удобства. Это универсальное решение подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая надежную и долговечную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
BLMS Red
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, которые ценят качество и надежность. Данная механическая клавиатура с проводным подключением обеспечивает мгновенный отклик и бесперебойную работу. Оснащенная 104 клавишами с ANSI-раскладкой, она позволяет с комфортом работать и играть в течение долгих часов. Клавиши оснащены линейными переключателями, которые гарантируют плавность и тишину при нажатии, что особенно актуально для интенсивного игрового процесса. Встроенная функция подсветки клавиш создаст атмосферу погружения, обеспечивая отличную видимость в условиях низкой освещенности. Черный цвет придаёт клавиатуре стильный и современный внешний вид, идеально вписывающийся в любое рабочее пространство. Благодаря клавише функции (Fn) возможности клавиатуры расширяются, позволяя выполнять больше клавиатурных команд и настроек. С длиной кабеля 1.8 метра, A4Tech предлагает свободу в размещении устройства на рабочем столе для максимального удобства. Это универсальное решение подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая надежную и долговечную работу в любых условиях.
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Отзывы


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