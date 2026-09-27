Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED
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Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.41
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED
Клавиатура+мышь A4Tech Bloody B1700 – стильный и функциональный комплект манипуляторов, созданный для поклонников компьютерных игр. В наборе поставляются клавиатура с полноразмерной раскладкой клавиш и многоцветной подсветкой символов, мышь на базе оптического светодиодного сенсора с 8 программируемыми кнопками и широким диапазоном настройки чувствительности от 1000 до 6000 dpi, а также коврик. Мембранный механизм клавиш гарантирует высокую точность и отзывчивость в играх. Подключение мыши и клавиатуры A4Tech Bloody B1700 к ПК выполняется с помощью проводного интерфейса USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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Бренд
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиатура+мышь A4Tech Bloody B1700 – стильный и функциональный комплект манипуляторов, созданный для поклонников компьютерных игр. В наборе поставляются клавиатура с полноразмерной раскладкой клавиш и многоцветной подсветкой символов, мышь на базе оптического светодиодного сенсора с 8 программируемыми кнопками и широким диапазоном настройки чувствительности от 1000 до 6000 dpi, а также коврик. Мембранный механизм клавиш гарантирует высокую точность и отзывчивость в играх. Подключение мыши и клавиатуры A4Tech Bloody B1700 к ПК выполняется с помощью проводного интерфейса USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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