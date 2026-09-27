Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000300 черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000300 черный
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков.. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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