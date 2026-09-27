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Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный купить с доставкой в Москве
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Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный

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Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 1
Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 2
Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 3
Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 4
Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 5
Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 1
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 2
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 3
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 4
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 5
  • Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды плавным поворотом дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды плавным поворотом дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 367500300 чёрный - по цене 10990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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