Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800300 черный матовый
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800300 черный матовый
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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