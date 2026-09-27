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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром

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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 690 руб. 
Начислим 3282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром
54 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром

Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля.. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.



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Отзывы о товаре Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Описание
Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля.. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром - по цене 54690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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