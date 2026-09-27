Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром
Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля.. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&Clean.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 52 290 руб.13073 руб. в СплитДушевая система AM.PM Like F0780722 черный
-
В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
-
В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
-
В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo ...
-
В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
-
В наличииЦена 58 090 руб.14523 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный ма...
-
В наличииЦена 59 590 руб.14898 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 60 390 руб.15098 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
-
В наличииЦена 61 190 руб.15298 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитДушевая система Damixa Apollo 947760300 черный
-
В наличииЦена 65 190 руб. 70 110 руб.16298 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A599 золото
-
В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Отзывы о товаре Душевая система Damixa Apollo 947730000 хром