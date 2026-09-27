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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый

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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 490 руб. 
Начислим 5670 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый
94 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый

Мягкие геометричные формы, трендовое черное покрытие и солидное датское качество – идеальное сочетание для современной ванной комнаты. Простая и минималистичная на первый взгляд, душевая система Gala чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: благодаря стильной полочке из ударопрочного закаленного стекла, вы можете хранить все необходимые вещи под рукой. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Возможность включения 2-х или 3-х режимов одновременно сделает ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между изливом, ручной и тропической лейкой нажатием всего одной кнопки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Мягкие геометричные формы, трендовое черное покрытие и солидное датское качество – идеальное сочетание для современной ванной комнаты. Простая и минималистичная на первый взгляд, душевая система Gala чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: благодаря стильной полочке из ударопрочного закаленного стекла, вы можете хранить все необходимые вещи под рукой. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Возможность включения 2-х или 3-х режимов одновременно сделает ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между изливом, ручной и тропической лейкой нажатием всего одной кнопки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 94490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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