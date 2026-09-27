Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матовый
Мягкие геометричные формы, трендовое черное покрытие и солидное датское качество – идеальное сочетание для современной ванной комнаты. Простая и минималистичная на первый взгляд, душевая система Gala чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: благодаря стильной полочке из ударопрочного закаленного стекла, вы можете хранить все необходимые вещи под рукой. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Возможность включения 2-х или 3-х режимов одновременно сделает ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между изливом, ручной и тропической лейкой нажатием всего одной кнопки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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