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Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL)

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Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) - фото 1
Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
20 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) - фото 1
  • Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
39 811 руб.  46 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551077
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
20 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.47х0.17
Вес, кг.
6.6

Описание товара Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL)

Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL). Комплектация: душевая система, паспорт.

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
20 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
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Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL). Комплектация: душевая система, паспорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Lemark Ursus (LM7260BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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