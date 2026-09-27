Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 612184
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435136509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка
A1. Find My Way (feat. Beck). A2. The Kiss Of Venus (Dominic Fike). A3. Pretty Boys (feat. Khruangbin). B1. Women And Wives (St. Vincent Remix). B2. Deep Down (Blood Orange Remix). B3. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers). C1. Slidin’ (EOB Remix). C2. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix). C3. Lavatory Lil (Josh Homme). C4. When Winter Comes (Anderson.Paak Remix). D1. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix). D2. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix).
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435136509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
A1. Find My Way (feat. Beck). A2. The Kiss Of Venus (Dominic Fike). A3. Pretty Boys (feat. Khruangbin). B1. Women And Wives (St. Vincent Remix). B2. Deep Down (Blood Orange Remix). B3. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers). C1. Slidin’ (EOB Remix). C2. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix). C3. Lavatory Lil (Josh Homme). C4. When Winter Comes (Anderson.Paak Remix). D1. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix). D2. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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