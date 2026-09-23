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Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм купить с доставкой в Москве
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Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм

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Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 1
Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 2
Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
  • Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 1
  • Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 2
  • Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х8
Вес, г.
150

Описание товара Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм

Кельма STAYER 0830-14 выполнена в форме трапеции размером 140 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Нержавеющее стальное полотно обеспечивает прочность конструкции, а двухкомпонентная ручка удобство в работе.



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Отзывы о товаре Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма STAYER 0830-14 выполнена в форме трапеции размером 140 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Нержавеющее стальное полотно обеспечивает прочность конструкции, а двухкомпонентная ручка удобство в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма STAYER ?PROFI?, ?трапеция?, нержавеющее полотно, деревянная рукоятка, 140мм - купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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