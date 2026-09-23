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Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК купить с доставкой в Москве
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Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК

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Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК - фото 1
Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
  • Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК - фото 1
  • Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х8
Вес, г.
260

Описание товара Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК

Кельма каменщика с деревянной усиленной ручкой СИБИН КК 0820-5_z01 - инструмент для нанесения раствора, подрезки в швах лишнего раствора в процессе кладки кирпичей. Полотно изготовлено из конструкционной стали и имеет форму закругленная трапеция. На торце деревянной рукоятки расположен оцинкованный боек.



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Отзывы о товаре Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
конструкционная сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма каменщика с деревянной усиленной ручкой СИБИН КК 0820-5_z01 - инструмент для нанесения раствора, подрезки в швах лишнего раствора в процессе кладки кирпичей. Полотно изготовлено из конструкционной стали и имеет форму закругленная трапеция. На торце деревянной рукоятки расположен оцинкованный боек.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма каменщика СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КК - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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