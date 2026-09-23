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Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП купить с доставкой в Москве
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Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП

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Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП - фото 1
Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП - фото 1
  • Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х8
Вес, г.
220

Описание товара Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП

Кельма печника с деревянной усиленной ручкой СИБИН КП 0820-4_z01 - инструмент для нанесения и разравнивания строительной смеси при кладке печей. Рабочее полотно выполнено из прочной стали, имеет овальную форму. Эргономичная рукоятка изготовлена из древесины.



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Отзывы о товаре Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма печника с деревянной усиленной ручкой СИБИН КП 0820-4_z01 - инструмент для нанесения и разравнивания строительной смеси при кладке печей. Рабочее полотно выполнено из прочной стали, имеет овальную форму. Эргономичная рукоятка изготовлена из древесины.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма печника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КП - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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