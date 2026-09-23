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Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО купить с доставкой в Москве
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Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО

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Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО - фото 1
Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО - фото 1
  • Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611815
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х11
Вес, г.
310

Описание товара Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО

Кельма отделочника с деревянной усиленной ручкой СИБИН КО 0820-1_z01 состоит из прочной рабочей части в виде трапеции и удобной в обхвате деревянной ручки. Обе части надежно зафиксированы между собой. Представленный инструмент широко распространен среди отделочников для набрасывания и равномерного распределения штукатурных смесей по необходимым поверхностям. Ширина полотна сужается от 100 до 80 мм.



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Отзывы о товаре Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма отделочника с деревянной усиленной ручкой СИБИН КО 0820-1_z01 состоит из прочной рабочей части в виде трапеции и удобной в обхвате деревянной ручки. Обе части надежно зафиксированы между собой. Представленный инструмент широко распространен среди отделочников для набрасывания и равномерного распределения штукатурных смесей по необходимым поверхностям. Ширина полотна сужается от 100 до 80 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма отделочника СИБИН с деревянной усиленной ручкой, КО - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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