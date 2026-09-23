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Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП купить с доставкой в Москве
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Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП

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Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х7
Вес, г.
210

Описание товара Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП

Кельма плиточника STAYER КП 0821-4 выполнена в форме овала и применяется для кладки кирпича, перемешивания растворов и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Рукоятка кельмы надежно прикреплена к полотну, покрытому специальным антикоррозионным составом, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Малый вес - 0.23 делает работу менее трудоемкой.



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Отзывы о товаре Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма плиточника STAYER КП 0821-4 выполнена в форме овала и применяется для кладки кирпича, перемешивания растворов и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Рукоятка кельмы надежно прикреплена к полотну, покрытому специальным антикоррозионным составом, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Малый вес - 0.23 делает работу менее трудоемкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма плиточника STAYER с деревянной усиленной ручкой КП - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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