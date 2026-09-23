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Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО купить с доставкой в Москве
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Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО

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Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 1
Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 2
Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 1
  • Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 2
  • Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х8
Вес, г.
295

Описание товара Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО

Кельма отделочника STAYER КО 0821-1 выполнена в форме трапеции и применяется для перемешивания растворов и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы покрыто специальным антикоррозионным составом. Малый вес и удобная рукоятка делают работу кельмой менее энергоемкой и более продолжительной.



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Отзывы о товаре Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма отделочника STAYER КО 0821-1 выполнена в форме трапеции и применяется для перемешивания растворов и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Полотно кельмы покрыто специальным антикоррозионным составом. Малый вес и удобная рукоятка делают работу кельмой менее энергоемкой и более продолжительной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма отделочника STAYER с деревянной усиленной ручкой КО – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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