Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП
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Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 611818
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х8
Вес, г.
235
Описание товара Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП
Кельма ЗУБР КП 08215-4 используется при нанесении и разравнивании строительных растворов. Полотно имеет форму овала, что очень удобно при укладке печей - легко замазывать вертикальные швы и подрезать лишний раствор.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Кельма ЗУБР КП 08215-4 используется при нанесении и разравнивании строительных растворов. Полотно имеет форму овала, что очень удобно при укладке печей - легко замазывать вертикальные швы и подрезать лишний раствор.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кельма плиточника ЗУБР ?Мастер? с пластмассовой ручкой КП - по цене 340 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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