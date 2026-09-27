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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow купить с доставкой в Москве
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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow

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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 10
Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 11
Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Емкость аккумулятора
450
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 1
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 2
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 3
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 4
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 5
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 6
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 7
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 8
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 9
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 10
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 11
  • Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611361
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х4
Вес, г.
150

Описание товара Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow

INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Yellow




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
желтый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
Описание
INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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