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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Red купить с доставкой в Москве
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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Red

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Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
красный
Цвета браслета/ремешка
красный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Емкость аккумулятора
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611360
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
красный
Цвета браслета/ремешка
красный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Red

INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Смарт-часы INOI Kids Watch Lite Red




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Умные часы
Линейка
INOI Kids Watch Lite
Цвета корпуса
красный
Цвета браслета/ремешка
красный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
128?128
Вибрация
да
Датчики
акселерометр
Навигация, передача данных
GPS, LBS
Поддержка Bluetooth
нет
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
450
Страна производитель
Китай
Описание
INOI Kids Watch Lite — умные детские часы, совместимые с мобильными устройствами на операционных системах Android и iOS. Модель выполнена в ярких цветах, которые понравятся детям. Устройство оснащено камерой и микрофоном, чтобы ребенок мог поддерживать связь с близкими. Смарт-часы получили защиту от пыли и влаги. Мягкий силиконовый ремешок удобно регулируется на запястье.


Теги товара: Женские умные часы
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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