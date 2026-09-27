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Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899 купить с доставкой в Москве
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Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899

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Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
990 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605508
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х20х15
Вес, г.
750

Описание товара Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899

Игрушка Автовоз Big Truck MS8899 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка Автовоз Big Truck MS8899 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автовоз инерционный Big Truck с машинками в блистере MS8899 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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