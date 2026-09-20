Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
870 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527588
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Описание товара Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6
Игрушка от бренда Полесье Гусеничный экскаватор Монолит 89632 /6 несомненно понравится вашему ребенку. Гусеничный экскаватор из серии «Монолит» предназначен для игр дома и на свежем воздухе. Игрушка из разряда спецтехники оснащена подвижной стрелой, ковш которой поднимается при нажатии на серый рычаг. Основание платформы техники поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, что делает работу на «стройке» более удобной. Платформа игрушки – на гусеничном ходу. Гусеницы выполнены из высокопрочной резины, что повышает проходимость машинки на разных поверхностях. Решетку над двигателем можно открыть. Продается экскаватор в сеточке.
Игрушка от бренда Полесье Гусеничный экскаватор Монолит 89632 /6 несомненно понравится вашему ребенку. Гусеничный экскаватор из серии «Монолит» предназначен для игр дома и на свежем воздухе. Игрушка из разряда спецтехники оснащена подвижной стрелой, ковш которой поднимается при нажатии на серый рычаг. Основание платформы техники поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, что делает работу на «стройке» более удобной. Платформа игрушки – на гусеничном ходу. Гусеницы выполнены из высокопрочной резины, что повышает проходимость машинки на разных поверхностях. Решетку над двигателем можно открыть. Продается экскаватор в сеточке.
Гусеничный экскаватор Полесье "Монолит" арт.89632 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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