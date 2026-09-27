Бассейн "Динозавр" 119х109х66см с душем,от 2 лет,в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%950 руб. 1 905 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605193
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
66
Материал
ПВХ
Объем, л
68
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х7
Вес, кг.
1.02
Описание товара Бассейн "Динозавр" 119х109х66см с душем,от 2 лет,в коробке
Надувной бассейн Динозавр создан для детей от 2 лет. Запоминающийся дизайн. Бортики бассейна довольно широкие, так что маленькому ребенку будет непросто преодолеть их и вывалиться. Но даже если это вдруг произойдет, то их небольшая высота позволит избежать травм. Глубина вполне достаточна и безопасна для купания малыша. Материал изделия не только яркий и красивый, он качественный, эластичный, не вызывает аллергии. Насос приобретается отдельно.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
66
Материал
ПВХ
Объем, л
68
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
109
Страна производитель
Китай
Надувной бассейн Динозавр создан для детей от 2 лет. Запоминающийся дизайн. Бортики бассейна довольно широкие, так что маленькому ребенку будет непросто преодолеть их и вывалиться. Но даже если это вдруг произойдет, то их небольшая высота позволит избежать травм. Глубина вполне достаточна и безопасна для купания малыша. Материал изделия не только яркий и красивый, он качественный, эластичный, не вызывает аллергии. Насос приобретается отдельно.
Бассейн "Динозавр" 119х109х66см с душем,от 2 лет,в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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