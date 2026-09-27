Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603466
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
790
Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G
Лазерный нивелир INFINITER CL360-3G проецирует одну горизонтальную плоскость 360° и две ортогональные вертикальные плоскости 360°. Диапазон работы лазера достигает 50 м (с детектором), а погрешность всего 0,3 мм/м. Точки отвеса (зенит, надир) образуются пересечением вертикальных плоскостей. Отличительной особенностью лазерного нивелира Infiniter CL360-3G является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.
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Лазерный нивелир INFINITER CL360-3G проецирует одну горизонтальную плоскость 360° и две ортогональные вертикальные плоскости 360°. Диапазон работы лазера достигает 50 м (с детектором), а погрешность всего 0,3 мм/м. Точки отвеса (зенит, надир) образуются пересечением вертикальных плоскостей. Отличительной особенностью лазерного нивелира Infiniter CL360-3G является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.
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