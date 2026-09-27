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Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G

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Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 1
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 2
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 3
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 4
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 5
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 6
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 7
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 8
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 9
Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 1
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 2
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 3
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 4
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 5
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 6
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 7
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 8
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 9
  • Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603466
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Характеристики

Бренд
Infiniter
Тип товара
Нивелир
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
790

Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G

Лазерный нивелир INFINITER CL360-3G проецирует одну горизонтальную плоскость 360° и две ортогональные вертикальные плоскости 360°. Диапазон работы лазера достигает 50 м (с детектором), а погрешность всего 0,3 мм/м. Точки отвеса (зенит, надир) образуются пересечением вертикальных плоскостей. Отличительной особенностью лазерного нивелира Infiniter CL360-3G является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир INFINITER CL 360-3 G




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Характеристики
Бренд
Infiniter
Тип товара
Нивелир
Описание
Лазерный нивелир INFINITER CL360-3G проецирует одну горизонтальную плоскость 360° и две ортогональные вертикальные плоскости 360°. Диапазон работы лазера достигает 50 м (с детектором), а погрешность всего 0,3 мм/м. Точки отвеса (зенит, надир) образуются пересечением вертикальных плоскостей. Отличительной особенностью лазерного нивелира Infiniter CL360-3G является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Это связано со спектральной чувствительностью человеческого зрения, что наглядно демонстрирует график.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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