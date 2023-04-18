Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 601313
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитGram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитOST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитSam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитJoni Mitchell - Early Joni - 1963 (0603497846665) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитJohn Prine - Common Sense (0603497848225) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитJohn Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитJohn Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитVasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) винил...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитAlban Claudin - It's A Long Way To Happiness (0194398072418) вин...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитGriff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитLe Luci Della Centrale Elettrica - Costellazioni (0194398886312)...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитLe Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) винилов...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Порадовал альбом)
Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Порадовал альбом)