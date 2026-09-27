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Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW)

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Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х21
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW)

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW [SE-226-XT ARGB SNOW] оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см с подсветкой ARGB. Кулер ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW [SE-226-XT ARGB SNOW] поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий и яркий кулер для своего процессора.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW [SE-226-XT ARGB SNOW] оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см с подсветкой ARGB. Кулер ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW [SE-226-XT ARGB SNOW] поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий и яркий кулер для своего процессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ Screws (SE-226-XT_ARGB_SNOW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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