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David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка

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David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295692094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loving The Alien, Don't Look Down, God Only Knows, Tonight, Neighborhood Threat, Blue Jean, Tumble And Twirl, I Keep Forgettin', Dancing With The Big Boys
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка

Parlophone Records представляет отдельные релизы альбомов, входивших в бокс-сет "Loving The Alien (1983-1988)" - четвертый бокс-сет в серии ремастированных переизданий каталога легендарного Дэвида Боуи, выпущенный в октябре 2018 года. Новая отремастированная версия на 180-граммовом виниле альбома "Tonight" — шестнадцатого студийного альбома Дэвида Боуи, выпущенного первоначально в 1984 году.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295692094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loving The Alien, Don't Look Down, God Only Knows, Tonight, Neighborhood Threat, Blue Jean, Tumble And Twirl, I Keep Forgettin', Dancing With The Big Boys
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Parlophone Records представляет отдельные релизы альбомов, входивших в бокс-сет "Loving The Alien (1983-1988)" - четвертый бокс-сет в серии ремастированных переизданий каталога легендарного Дэвида Боуи, выпущенный в октябре 2018 года. Новая отремастированная версия на 180-граммовом виниле альбома "Tonight" — шестнадцатого студийного альбома Дэвида Боуи, выпущенного первоначально в 1984 году.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
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David Bowie - Tonight (0190295692094) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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