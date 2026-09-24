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Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка

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Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 1
Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 2
Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 1
  • Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 2
  • Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275102401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Глава 1. Бег, Астроджет, Глава 2. Забвение, Сердце Лёд, Глава 3. Вакуум, Атомы, Глава 4. Творец, Интерстеллар, Глава 5. Дом, Фатум
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка

Интергалактик — пожалуй, самый необычный альбом, сделанный в оригинальном жанре, который участники трио называют «транс-оперой». В нём песни Cream Soda соединены с фантастической новеллой и складываются в захватывающее приключение о силе любви и времени. Кроме того это первый пресс оригинальной версии альбома, с историей написаной Вадимом Селезневым и прочитанной Василием Дахненко. До этого выходила только лимитированное издание винила "Limited Ambient Edition", где истории из оригинального альбома не было. Издание на прозрачном синем 180 г виниле



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275102401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Глава 1. Бег, Астроджет, Глава 2. Забвение, Сердце Лёд, Глава 3. Вакуум, Атомы, Глава 4. Творец, Интерстеллар, Глава 5. Дом, Фатум
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Интергалактик — пожалуй, самый необычный альбом, сделанный в оригинальном жанре, который участники трио называют «транс-оперой». В нём песни Cream Soda соединены с фантастической новеллой и складываются в захватывающее приключение о силе любви и времени. Кроме того это первый пресс оригинальной версии альбома, с историей написаной Вадимом Селезневым и прочитанной Василием Дахненко. До этого выходила только лимитированное издание винила "Limited Ambient Edition", где истории из оригинального альбома не было. Издание на прозрачном синем 180 г виниле


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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