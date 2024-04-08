ABBA - Voyage (0602438614813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Voyage
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 598978
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2 460 руб.
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Коллекция ABBA
Коллекция ABBA
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В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитABBA - Voyage (0602438614813) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602438614813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Voyage
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Still Have Faith In You, When You Danced With Me, Little Things, Dont Shut Me Down, Just A Notion, I Can Be That Woman, Keep An Eye On Dan, Bumble Bee, No Doubt About It, Ode To Freedom
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - Voyage (0602438614813) виниловая пластинка
Лимитированное издание на 180-граммовом аудиофильском виниле. Содержит эксклюзивеый постер и почтовую открытку. ABBA - шведский квартет, активно выступавший в 1972-1982 годах (назван по первым буквам участников коллектива). Группа считается одной из самых популярных среди эстрадных исполнителей, её альбомы разошлись тиражом в 350 миллионов копий. За время своего существования команда выпустила 8 студийных пластинок, 1 концертный альбом и несколько сборников песен. 15 марта 2010 года коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602438614813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Voyage
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Still Have Faith In You, When You Danced With Me, Little Things, Dont Shut Me Down, Just A Notion, I Can Be That Woman, Keep An Eye On Dan, Bumble Bee, No Doubt About It, Ode To Freedom
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лимитированное издание на 180-граммовом аудиофильском виниле. Содержит эксклюзивеый постер и почтовую открытку. ABBA - шведский квартет, активно выступавший в 1972-1982 годах (назван по первым буквам участников коллектива). Группа считается одной из самых популярных среди эстрадных исполнителей, её альбомы разошлись тиражом в 350 миллионов копий. За время своего существования команда выпустила 8 студийных пластинок, 1 концертный альбом и несколько сборников песен. 15 марта 2010 года коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Приятное оформление
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Узнаваемая АББА!
Достоинства:
Комментарий:
Статика на пластинке пакет бумага трение при транспортировке, могли бы и в анти-статик положить.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью удовлетворён качеством пласта и записи.
Достоинства:
хороший, качественный винил
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
советую к покупке
Достоинства:
Очень приятное оформление.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Спасибо за оперативное информирование!
Достоинства:
Это ABBA! Снова настоящая ABBA. Те же голоса и узнаваемая музыка.
Недостатки:
В конце последней песни на первой стороне циклический шум.
Комментарий:
Спасибо за умеренную цену!
Достоинства:
Аббаман с 1976 года. Пластинка, как подарок. Качество достойное. Конечно по сравнению со старыми звук более жёсткий, цыфровой, но других сейчас не делают.
Недостатки:
Все хорошо.
Достоинства:
Хороший концерт.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошее качество.
ABBA - Voyage (0602438614813) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ABBA - Voyage (0602438614813) виниловая пластинка
Достоинства:
Приятное оформление
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Узнаваемая АББА!
Достоинства:
Комментарий:
Статика на пластинке пакет бумага трение при транспортировке, могли бы и в анти-статик положить.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью удовлетворён качеством пласта и записи.
Достоинства:
хороший, качественный винил
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
советую к покупке
Достоинства:
Очень приятное оформление.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Спасибо за оперативное информирование!
Достоинства:
Это ABBA! Снова настоящая ABBA. Те же голоса и узнаваемая музыка.
Недостатки:
В конце последней песни на первой стороне циклический шум.
Комментарий:
Спасибо за умеренную цену!
Достоинства:
Аббаман с 1976 года. Пластинка, как подарок. Качество достойное. Конечно по сравнению со старыми звук более жёсткий, цыфровой, но других сейчас не делают.
Недостатки:
Все хорошо.
Достоинства:
Хороший концерт.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошее качество.