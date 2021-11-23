ABBA - Gold - Greatest Hits (0600753511060) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Gold (Greatest Hits)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
В наличии
Код товара: 401561
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5 880 руб.
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Коллекция ABBA
Коллекция ABBA
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753511060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Gold (Greatest Hits)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take A Chance On Me, Mamma Mia, Lay All Your Love On Me, Super Trouper, I Have A Dream, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, S.O.S., Chiquitita, Fernando, Voulez Vous, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Does Your Mother Know, One Of Us, The Name Of The Game, Thank You For The Music, Waterloo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - Gold - Greatest Hits (0600753511060) виниловая пластинка
Cборник самых известных и популярных песен шведской поп-группы ABBA. Альбом был выпущен в 1992 году и стал одним из самых продаваемых альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753511060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Gold (Greatest Hits)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take A Chance On Me, Mamma Mia, Lay All Your Love On Me, Super Trouper, I Have A Dream, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, S.O.S., Chiquitita, Fernando, Voulez Vous, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Does Your Mother Know, One Of Us, The Name Of The Game, Thank You For The Music, Waterloo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Cборник самых известных и популярных песен шведской поп-группы ABBA. Альбом был выпущен в 1992 году и стал одним из самых продаваемых альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Двойная компиляция лучших треков четвёрки с лучшими и самыми нужными треками. Мне конечно нравятся треки которые сюда не вошли, но я думаю у каждого свои хиты. Брал родителям, для них здесь есть всё что нужно. Качество записи отличное на 180 грамоты пластинках.
Недостатки:
Я бы хотел видеть чуть иной трек-лист но это дело вкуса
Комментарий:
Прекрасная компиляция, чтобы не собирать всё альбомы по отдельности.
ABBA - Gold - Greatest Hits (0600753511060) виниловая пластинка - стоимость товара 5880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ABBA - Gold - Greatest Hits (0600753511060) виниловая пластинка
Достоинства:
Двойная компиляция лучших треков четвёрки с лучшими и самыми нужными треками. Мне конечно нравятся треки которые сюда не вошли, но я думаю у каждого свои хиты. Брал родителям, для них здесь есть всё что нужно. Качество записи отличное на 180 грамоты пластинках.
Недостатки:
Я бы хотел видеть чуть иной трек-лист но это дело вкуса
Комментарий:
Прекрасная компиляция, чтобы не собирать всё альбомы по отдельности.