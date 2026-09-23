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Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка

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Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 1
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 2
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 3
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 4
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 5
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 6
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 1
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 2
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 3
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 4
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 5
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 6
  • Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка

Сборник песен Frankie Goes to Hollywood, выпущенный в 1993 году во время серии переизданий и ремиксов продукции Frankie Goes to Hollywood лейблом ZTT Records, отсюда и появление классических версий двух треков 1993 года и добавление одного современного ремикса на американскую CD-версию 1994 года.

Отзывы о товаре Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Сборник песен Frankie Goes to Hollywood, выпущенный в 1993 году во время серии переизданий и ремиксов продукции Frankie Goes to Hollywood лейблом ZTT Records, отсюда и появление классических версий двух треков 1993 года и добавление одного современного ремикса на американскую CD-версию 1994 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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