Top.Mail.Ru
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 1
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 2
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 3
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 4
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 5
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 6
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 7
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 8
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 9
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 1
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 2
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 3
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 4
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 5
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 6
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 7
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 8
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 9
  • Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402932
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557079838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Трек-лист
Fresh Off The Runway, Diamonds, Numb, Pour It Up, Loveeeeeee Song, Jump, Right Now, What Now, Stay, Nobody's Business, Love Without Tragedy / Mother Mary, Get It Over With, No Love Allowed, Lost In Paradise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом певицы, родом с Барбадоса. Включает синглы «Diamonds» и «Stay». Альбом занял первую строчку в хит-параде UK Albums Chart и содержит совместные треки с Эминем, Future, Давидом Гетта и Крисом Брауном.

Отзывы о товаре Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557079838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Трек-лист
Fresh Off The Runway, Diamonds, Numb, Pour It Up, Loveeeeeee Song, Jump, Right Now, What Now, Stay, Nobody's Business, Love Without Tragedy / Mother Mary, Get It Over With, No Love Allowed, Lost In Paradise
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Седьмой студийный альбом певицы, родом с Барбадоса. Включает синглы «Diamonds» и «Stay». Альбом занял первую строчку в хит-параде UK Albums Chart и содержит совместные треки с Эминем, Future, Давидом Гетта и Крисом Брауном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...