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Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка

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Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 1
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 2
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 3
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 4
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 5
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 6
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 7
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 8
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 9
Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Good Girl Gone Bad
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 1
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 2
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 3
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 4
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 5
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 6
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 7
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 8
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 9
  • Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rihanna
filter_none Товар входит в коллекцию Rihanna

Коллекция Rihanna


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Good Girl Gone Bad
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка

Track List

A1Umbrella
A2Push Up On Me
A3Don't Stop The Music
B1Breakin' Dishes
B2Shut Up And Drive
B3Hate That I Love You
C1Say It
C2Sell Me Candy
C3Lemme Get That
D1Rehab
D2Question Existing
D3Good Girl Gone Bad

Отзывы о товаре Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Good Girl Gone Bad
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Umbrella
A2Push Up On Me
A3Don't Stop The Music
B1Breakin' Dishes
B2Shut Up And Drive
B3Hate That I Love You
C1Say It
C2Sell Me Candy
C3Lemme Get That
D1Rehab
D2Question Existing
D3Good Girl Gone Bad
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - Good Girl Gone Bad (0602517337916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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