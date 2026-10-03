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Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка

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Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 1
Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 2
Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
A Girl Like Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 1
  • Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 2
  • Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rihanna
filter_none Товар входит в коллекцию Rihanna

Коллекция Rihanna


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
A Girl Like Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка

A Girl Like Me - второй студийный альбом Рианны, вышедший в 2006 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.

Отзывы о товаре Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
A Girl Like Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
A Girl Like Me - второй студийный альбом Рианны, вышедший в 2006 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - A Girl Like Me (0602498798980) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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