Top.Mail.Ru
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 1
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 2
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 3
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 4
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 5
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 6
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 7
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 8
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 9
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 10
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 4
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 5
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 6
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 7
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 8
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 9
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 10
  • Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602547029294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка

Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.

Отзывы о товаре Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602547029294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2016
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
New Jersey
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet (1986). В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...