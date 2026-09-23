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0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка

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0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 1
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 2
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 3
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 4
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 5
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 6
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 7
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 8
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Lioness: Hidden Treasures
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 1
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 2
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 3
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 4
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 5
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 6
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 7
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 8
  • 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527906034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Lioness: Hidden Treasures
Жанр
Jazz
Трек-лист
Our Day Will Come, Between The Cheats, Tears Dry (Original Version), Will You Still Love Me Tomorrow? (2011), Like Smoke, Valerie ('68 Version), The Girl From Ipanema, Half Time, Wake Up Alone (Original Recording), Best Friends, Right?, Body And Soul, A Song For You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка

Сборник композиций Lioness: Hidden Treasures британской исполнительницы Amy Winehouse, изданный посмертно. Компиляция вышла в 2011 году и состоит из ранее не издававшихся треков, а также некоторых песен из других альбомов. Пластинка достигла первого места в UK Albums Chart и четвертой позиции в Billboard 200. Все средства, вырученные с продажи, идут в Фонд Эми Уайнхаус. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.

Отзывы о товаре 0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527906034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Lioness: Hidden Treasures
Жанр
Jazz
Трек-лист
Our Day Will Come, Between The Cheats, Tears Dry (Original Version), Will You Still Love Me Tomorrow? (2011), Like Smoke, Valerie ('68 Version), The Girl From Ipanema, Half Time, Wake Up Alone (Original Recording), Best Friends, Right?, Body And Soul, A Song For You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник композиций Lioness: Hidden Treasures британской исполнительницы Amy Winehouse, изданный посмертно. Компиляция вышла в 2011 году и состоит из ранее не издававшихся треков, а также некоторых песен из других альбомов. Пластинка достигла первого места в UK Albums Chart и четвертой позиции в Billboard 200. Все средства, вырученные с продажи, идут в Фонд Эми Уайнхаус. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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