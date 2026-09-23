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Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка

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Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 1
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 2
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 3
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 4
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 5
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 6
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Hawes
Альбом (сингл)
Four!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 1
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 2
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 3
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 4
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 5
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 6
  • Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0888072241015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Hawes
Альбом (сингл)
Four!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0888072241015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Hawes
Альбом (сингл)
Four!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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