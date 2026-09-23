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Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка

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Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 4
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 5
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 6
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 7
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 8
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 9
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 10
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 11
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 12
Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer OKNOTOK 1997-2017
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 4
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 5
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 6
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 7
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 8
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 9
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 10
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 11
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 12
  • Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624705
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904086817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer OKNOTOK 1997-2017
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist, I Promise, Man Of War, Lift, Lull, Meeting In The Aisle, Melatonin, A Reminder, Polyethylene (Parts 1 & 2), Pearly*, Palo Alto, How I Made My Millions
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist, I Promise, Man Of War, Lift, Lull, Meeting In The Aisle, Melatonin, A Reminder, Polyethylene (Parts 1 & 2), Pearly*, Palo Alto, How I Made My Millions

Отзывы о товаре Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904086817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer OKNOTOK 1997-2017
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist, I Promise, Man Of War, Lift, Lull, Meeting In The Aisle, Melatonin, A Reminder, Polyethylene (Parts 1 & 2), Pearly*, Palo Alto, How I Made My Millions
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist, I Promise, Man Of War, Lift, Lull, Meeting In The Aisle, Melatonin, A Reminder, Polyethylene (Parts 1 & 2), Pearly*, Palo Alto, How I Made My Millions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) виниловая пластинка – стоимость товара 5680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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