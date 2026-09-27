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Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS

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Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
DVI-D, DisplayPort, HDMI
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 1
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 2
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 3
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 4
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 5
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 6
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 7
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 8
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 9
  • Монитор Samsung 24&quot; F24T450GY черный IPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596311
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
DVI-D, DisplayPort, HDMI
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
53.4x38.63x22.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
4.6

Описание товара Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS

Монитор Samsung с диагональю экрана 24 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот монитор оборудован IPS-матрицей, что гарантирует превосходное качество изображения с широкими углами обзора и точной цветопередачей. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображения, необходимую как для работы, так и для развлечений. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика в 5 мс монитор справляется с динамическими сценами без заметных размытий, что делает его подходящим для игр и просмотра видео. Встроенный стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или на подставку, экономя рабочее пространство на столе. Вес устройства с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает надежную устойчивость и простоту в перемещении. Этот монитор отражает качество и инновации, присущие бренду Samsung, и станет отличным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису.



Теги товара: 24"

Отзывы о товаре Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
DVI-D, DisplayPort, HDMI
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
53.4x38.63x22.4
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Samsung с диагональю экрана 24 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот монитор оборудован IPS-матрицей, что гарантирует превосходное качество изображения с широкими углами обзора и точной цветопередачей. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображения, необходимую как для работы, так и для развлечений. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика в 5 мс монитор справляется с динамическими сценами без заметных размытий, что делает его подходящим для игр и просмотра видео. Встроенный стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или на подставку, экономя рабочее пространство на столе. Вес устройства с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает надежную устойчивость и простоту в перемещении. Этот монитор отражает качество и инновации, присущие бренду Samsung, и станет отличным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису.


Теги товара: 24"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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