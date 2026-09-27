Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)
NexTool Multifunction Knife – складной многофункциональный нож 10 в 1. Вес составляет всего 88 грамм, а размеры настолько малы, что его можно использовать как брелок для ключей, а так же этот мультитул незаменимая вещь в повседневной жизни, в походе, на охоте или рыбалке. Корпус состоит из прочного, матового ABS пластика, который обволакивает высокопрочную сталь марки 20Cr13 (корпус) и 30Cr13 (нож). Марка стали 30Cr13 (производство Германия) нержавеющая (коррозионно-стойкая). Ножи этой марки стали износостойки, легко переносят удары и не будут раскалываться при пользовании. Перечень функционала: нож (длина лезвия 5 см), аварийный молоток для разбивания стекла, открывалка консервных банок, стропорез (разрежет ремень, веревку, шнурки), ножницы, держатель для телефона (вертикальный и горизонтальный), ключ для извлечения сим-карты, напильник, открывалка для бутылок, отвертка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНож-брелок Nextool Knight EDC, зеленый (NE20098)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНож-брелок Nextool Knight EDC, черный (NE20096)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМультитул Sparta 176075
-
В наличииЦена 850 руб. 1 170 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитМультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитТрансформер Matrix 17623, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 м...
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22854_z01
-
В наличииЦена 980 руб. 1 630 руб.245 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22851_z01
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22853_z01
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Отзывы о товаре Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)