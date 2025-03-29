Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)
Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] окрашен в черный цвет и снабжен прозрачными панелями, благодаря которым смонтированные внутри компоненты подсветки будут выглядеть особенно эффектно. Рассчитанная на постройку игровой сборки модель Mid-Tower изначально оборудована эффективной системой отвода и рассеивания тепла, выделяемого элементами системного блока. В нее включены 4 120-миллиметровых кулера с интегрированной многоцветной FRGB-подсветкой. В корпусе для геймерского ПК DEEPCOOL MATREXX 50 MESH 4FS [DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS] достаточно места для установки видеопроцессора до 370 мм длиной и процессорного кулера до 165 мм высотой. Слоты расширения в количестве 7 шт. обеспечивают подключение всех необходимых плат расширения к вертикально расположенной материнской плате.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус, сделан из хорошего материала
Достоинства:
Комментарий:
Все, как на картинке и в заявленных характеристиках!
Достоинства:
Комментарий:
При горячем железе, передняя панель плохо продувается. Я снял стекло и все хорошо охлаждается. В пк на 4060, 3060 и более холодных видекокартах кайф. У меня 6800xt.
Достоинства:
Комментарий:
корпус хороший, качественный, но идёт без винтов, пришлось докупать в итоге корпус вышел 8000, за такую сумму можно посмотреть и другие корпуса уже с винтами
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус, все есть в комплекте, на стекло наклеена плёнка
Достоинства:
Комментарий:
Идеально, целый, красивый, чудесный, спасает от всех болезней. Продувается нормально, в пике внутри компа было 60°, что не страшно. Можно доверять, берите
Достоинства:
Комментарий:
Качественный корпус, прочный метал, много места. Deepcool умеют делать вещи.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус классный все вместимость
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
мало разбираюсь в этом, но мне корпус понравился. установил и подключил всё без проблем
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус за вменяемые деньги, собирать комплектующие и укладывать кабеля удобно
Достоинства:
Комментарий:
Простой в сборке и понятный корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и качественный корпус, крепкое стекло, хорошая продуваемость и стильно выглядит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за небольшие деньги, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, целый. Нариканий нет. Осталась довольна. Влез кулер за который пережиивала и подбирала под него.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS (DP-ATX-MATREXX50-MESH-4FS)
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус, сделан из хорошего материала
Достоинства:
Комментарий:
Все, как на картинке и в заявленных характеристиках!
Достоинства:
Комментарий:
При горячем железе, передняя панель плохо продувается. Я снял стекло и все хорошо охлаждается. В пк на 4060, 3060 и более холодных видекокартах кайф. У меня 6800xt.
Достоинства:
Комментарий:
корпус хороший, качественный, но идёт без винтов, пришлось докупать в итоге корпус вышел 8000, за такую сумму можно посмотреть и другие корпуса уже с винтами
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус, все есть в комплекте, на стекло наклеена плёнка
Достоинства:
Комментарий:
Идеально, целый, красивый, чудесный, спасает от всех болезней. Продувается нормально, в пике внутри компа было 60°, что не страшно. Можно доверять, берите
Достоинства:
Комментарий:
Качественный корпус, прочный метал, много места. Deepcool умеют делать вещи.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус классный все вместимость
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
мало разбираюсь в этом, но мне корпус понравился. установил и подключил всё без проблем
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус за вменяемые деньги, собирать комплектующие и укладывать кабеля удобно
Достоинства:
Комментарий:
Простой в сборке и понятный корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и качественный корпус, крепкое стекло, хорошая продуваемость и стильно выглядит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за небольшие деньги, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, целый. Нариканий нет. Осталась довольна. Влез кулер за который пережиивала и подбирала под него.